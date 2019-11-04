وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، إن التأجيل جاء بسبب "المحادثات حول تبادل التكنولوجيا والإنتاج المشترك"، وفقما ذكرت "رويترز".

وتلقت تركيا الدفعة الأولى من أنظمة "إس 400" في يوليو الماضي، رغم معارضة الولايات المتحدة، حليفة أنقرة في حلف شمال الأطلسي، والتهديدات بفرض عقوبات أميركية.

وتقول الولايات المتحدة إنها لا تزال تجري محادثات مع أنقرة "للانصراف" عن الأنظمة الروسية.

وقال رئيس الهيئة إسماعيل دمير في مقابلة مع قناة "إن تي في"، إن روسيا عرضت بيع مقاتلات لتركيا، موضحا أن أنقرة تقوم بتقييم العرض وسيتم اتخاذ قرار بعد "التحليل الشامل".