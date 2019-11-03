وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض قبل توجهه إلى نيويورك: "أقول بالتأكيد إنني أوجه دعوة له".

وأردف الرئيس الأميركي: "أحب أن يأتي إلى البيت الأبيض إذا كان يحب ذلك وأعتقد إنه يحب أن يأتي".

وأدى اتصال هاتفي جرى في 25 يوليو طلب فيه ترامب من زيلينسكي التحقيق بشأن خصمه السياسي جو بايدن وأسرته إلى قيام الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي بتحقيق بشأن مساءلة ترامب.