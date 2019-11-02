وشارك نحو خمسة آلاف شخص في الاحتجاج، وسط عزف من فرقة للموسيقى الكردية التقليدية، في العاصمة باريس.

وسار المتظاهرون في باريس حتى ساحة شاتوليه حيث ألقيت الكلمات، وفق ما نقلت فرانس برس.

وشنت تركيا، الشهر الماضي، هجوما في شمال شرق سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها "إرهابية" رغم أنها كانت حليفا بارزا للدول الغربية في التصدي لتنظيم داعش.

وأنهت أنقرة هجومها، في 23 أكتوبر الماضي، في ضوء اتفاقين مع الولايات المتحدة وروسيا. وتسعى إلى إقامة "منطقة آمنة" بعمق ثلاثين كلم على طول حدودها مع سوريا.

وأكد المتحدث باسم المجلس الديموقراطي لأكراد فرنسا، آجيت بولات أن "الأتراك لا يحترمون الاتفاقات مع الروس والأميركيين ويواصلون الغزو وتوسيع انتشارهم شمالي سوريا".

وشدد بولات على "ضرورة تشكيل قوة فصل لحفظ أمن الحدود"، مضيفا "يمكن أن تكون قوة أوروبية أو دولية أو من الأمم المتحدة، ولكن ينبغي أن تنتشر هذه القوة على الحدود بأي ثمن لأننا نعلم جيدا بأن تركيا لن تكتفي ببضع عشرات من الكيلومترات".

وأضاف "هناك عملية تطهير عرقي وقمع سياسي بحق الشعب الكردي. ستحاكم تركيا على أفعالها الإجرامية، خصوصا أردوغان".