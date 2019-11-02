وكتب أورورك الأربعيني في موقع "ميديوم": "برغم صعوبة تقبّل الأمر، ولكن يبدو لي واضحا حاليا أن هذه الحملة لا تمتلك إمكانات للتقدم بنجاح".

وبانسحابه، يبقى 17 ديمقراطيا يتنافسون على الفوز بترشيح حزبهم.

وكان أورورك، عضو مجلس النواب سابقا، أثار ضجة خلال حملته الخاسرة للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عام 2018، لكنه أخفق في إثارة الحماس حوله في الانتخابات التمهيدية لحزبه.

وظل تحت نسبة 2 بالمئة في معدل استطلاعات الرأي، التي أجراها موقع "ريل كلير بوليتكس".

وأوضح مدير التواصل في حملته، روب فرايدلندر، لفرانس برس أنه "لن يكون مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ 2020" عن ولاية تكساس التي ينحدر منها.

وسارع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى التعليق، ساخراً، على انسحاب أورورك، قائلا: "كلا! بيتو انسحب لتوّه من سباق الانتخابات الرئاسية بينما كان يقول سابقاً إنه ولد لذلك".