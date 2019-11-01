وقال الجيش عبر تويتر إن "هجوما إرهابيا" استهدف، الجمعة، موقعا عسكريا في انديليمان في منطقة ميناكا، وأسفر عن مقتل 15 جنديا بحسب "حصيلة غير نهائية".

ويأتي ذلك بعد شهر من مقتل أربعين جنديا في هجومين إرهابين في 30 سبتمبر والأول من اكتوبر قرب بوركينا فاسو الواقعة جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع.

ونقلت "فرانس برس" عن الجيش المالي إن هجوم الجمعة أسفر عن "جرحى وأضرار مادية" لافتا إلى أن "إرسال تعزيزات" إلى المنطقة المستهدفة.

وسيطر إرهابيون مرتبطون بتنظيم القاعدة على شمال مالي في ربيع 2012. لكن تدخلا عسكريا بادرت إليه فرنسا في يناير 2013 ولا يزال مستمرا أدى إلى طرد القسم الأكبر من المتطرفين.

غير أن الهجمات الإرهابية تواصلت واتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.