وذكرت وسائل إعلام تركية محلية، أن قائمة المعتقلين تضم أحد "الخدام الخاصين" لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي قتلته قوة خاصة أميركية السبت الماضي في عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفادت السلطات التركية أن العملية الأمنية أسفرت أيضا عن عن اعتقال قياديين آخرين في تنظيم داعش.

وفي وقت سابق، كتب بريت ماكغورك، وهو مبعوث الولايات المتحدة سابقا للتحالف الدولي لمحاربة داعش، إن عملية مقتل البغدادي تطرح أسئلة عن دور تركيا التي يفترض أنها حليف لواشنطن، في إطار حلف شمالي الأطلسي.

وأوضح ماكغورك، في مقال في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن زعيم داعش لقي مصرعه في محافظة إدلب، وهي معقل لأنقرة، وأقيمت فيها عدة نقاط تابعة للجيش التركي، على بعد أميال قليلة فقط من الحدود مع تركيا، منذ وقت مبكر من عام 2018.

وتواجه أنقرة اتهامات بتسهيل عبور المتشددين إلى سوريا، عقب أحداث 2011، من خلال الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه تركيا قائلة إنها تضررت بدورها من الإرهاب.