وتقر تركيا بمقتل كثير من الأرمن الذين كانوا يعيشون في أراضي الدولة العثمانية في اشتباكات مع قوات عثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تنفي كون ذلك ممنهجا أو يشكل إبادة جماعية.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، تبنى مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يصف "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية" بحق الشعب الأرمني.

مشروع القانون الذي تقدم به رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، في شهر أبريل الماضي، تم قبوله بموافقة 405 نواب، ورفض 11 فقط.

ومن المنتظر عرض القانون للتصويت داخل مجلس الشيوخ الأميركي خلال فترة قصيرة، وحالة الموافقة عليه سيكون نافذا.