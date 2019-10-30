وتمت الموافقة على اقتراح الانتخابات المبكرة بأكثرية ساحقة بلغت 438 صوتا مقابل 20 صوتا معارضا في مجلس العموم، الذي رفض اقتراحا للمعارضة العمالية بجعل موعد الانتخابات في التاسع من ديسمبر المقبل، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وستكون هذه الانتخابات المبكرة الثالثة خلال أربعة أعوام.

وكان البرلمان البريطاني، قد رفض الاثنين، مسعى رئيس الوزراء إجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر، حيث صوت 299 نائبا لصالح اقتراح جونسون بينما صوت 70 ضده، إلا أنه لم يحصل على تأييد ثلثي البرلمان المؤلف من 650 عضوا واللازم بحسب القانون لتمرير اقتراحه.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد منح بريطانيا مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ "بريكست"، والذي كان من المقرر أن يتم في 31 أكتوبر .