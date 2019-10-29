ولم تتكشف تفاصيل عن كيفية ووقت التخلص من الجثة، إلا أن رئيس هيئة الأركان العامة مارك ميلي قال إن "التخلص من رفاته تم واكتمل، وتم التعامل معه بالشكل اللازم".

وأضاف ميلي أن أشلاء البغدادي نقلت لمنشأة محصنة للتأكد من هويته باختبار الحمض النووي.

من جهتها أشارت "رويترز" إلى أن ثلاثة مسؤولين أميركيون قالوا، إن الولايات المتحدة دفنت أشلاء البغدادي في البحر بعد شعائر مطابقة للشريعة الإسلامية، وذلك عقب مقتله في غارة نفذتها قوات أمريكية خاصة في سوريا السبت.

وأفادت الحكومة الأميركية بأن البغدادي قتل عندما فجر حزامه الناسف عقب فراره من قوة أميركية خاصة إلى نفق مسدود.

ولم يفصح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، عن تفاصيل أخرى عن المكان الذي أقيمت فيها الشعائر ومدتها.

فيديو عملية التصفية



وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه ينوي نشر مقاطع فيديو للهجوم الأميركي الذي قتل فيه البغدادي في شمال غرب سوريا، قائلا: "نحن نفكر في ذلك، هذا وارد".

وردا على سؤال بشأن الفيديو، قال قائد أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلاي إنه يجري فحص المشاهد، موضحا في مؤتمر صحفي: "لدينا الفيديو والصور. لسنا على استعداد حاليا لنشرها للعموم، هي الآن تمر بإجراء نزع السرية".