واليوم تحدث ترامب عن إمكانية نشر جزء من فيديو الغارة التي شنتها القوات الأميركية الخاصة في سوريا، وأسفرت عن مقتل البغدادي، لكنه لم يحدد أي مقطع قد ينشره.

وقال لدى مغادرته واشنطن متوجها إلى شيكاغو، حيث يلقي كلمة في مؤتمر للشرطة: "قد نأخذ مقاطع معينة وننشرها".

وكان ترامب قال، الأحد، إن البغدادي قتل بعد أن فجر سترة ناسفة عندما حاصره الجنود الأميركيون في نفق مسدود مع أولاده الثلاثة، مضيفا "مات كالكلب".

وقال ترامب إن البغدادي مات "وهو يبكي ويصرخ"، وأن العملية أودت بحياة "كثيرين" من أتباع البغدادي الذي قتل نفسه وثلاثة من أطفاله بتفجير سترة ناسفة، بعد فراره داخل نفق مسدود.

لكن المسؤولين ذكروا للصحيفة أنه من غير الممكن أن يكون ترامب استمع للأحداث في ذلك الوقت أو أنه تمكن من مشاهدة ما جري داخل النفق.

يذكر أن تحليل الحمض النووي الذي أُجري بعد 15 دقيقة من مقتل البغدادي جاء إيجابيا، حسبما قال ترامب.

وأشار ترامب إلى أن البغدادي "كان رجلا مريضا وفاسدا والآن ذهب إلى غير رجعة"، مضيفا أن اعتقال أو قتل البغدادي كان على صدر الأولويات الأمنية للإدارة الأميركية.