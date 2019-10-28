وصرح تشاووش أوغلو، للصحفيين الاثنين، بأن المسؤولين الروس والسوريين قدموا معلومات تفيد بأن بعض المقاتلين الأكراد انسحبوا من المنطقة الحدودية، لكن آخرين لم يفعلوا ذلك.

انسحاب الأكراد يتماشى مع الاتفاق الروسي التركي الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.

المقاتلون الأكراد السوريون لديهم وقت حتى الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، من مساء الثلاثاء، للعودة إلى مواقع تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود التركية.

ومن المقرر أن تقوم تركيا وروسيا بدوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي بمجرد مغادرة القوات الكردية.

وقال تشاووش أوغلو إنه من المقرر أن يصل وفد عسكري روسي إلى تركيا لمناقشة الدوريات المشتركة المزمعة.