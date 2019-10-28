ووفقا لبيان الشرطة فإن الجندي، أليعازر أشكنازي، كان قد غادر منزله في كفار سابا شمالي تل أبيب، صباح الأحد، باتجاه قاعدته العسكرية في الجولان السوري المحتل، لكنه لم يصل إلى هناك.

واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967 وضمته إليها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا.

وخالفت الولايات المتحدة القوى العالمية الأخرى في مارس الماضي عندما وقع ترامب مرسوما يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.