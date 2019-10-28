ويأتي تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بعد نجاح حققه في انتخابات في أول سبتمبر بولايتي سكسونيا وبراندنبورغ الشرقيتين حيث فاز فيهما أيضا بالمركز الثاني، مما يمثل نكسة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وبحسب نتائج استطلاع محطة (إيه.آر.دي)، من المتوقع حصول حزب لينكه على 29.7 في المئة من الأصوات وحزب البديل من أجل ألمانيا على 23.8 في المئة والاتحاد الديمقراطي المسيحي على 22.5 في المئة والحزب الديمقراطي الاشتراكي على 8.5 في المئة والخضر 5.4 في المئة والديمقراطي الحر خمسة في المئة.