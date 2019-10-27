ولا يزال يتعين على ويلمز البالغة 44 عاما أن تؤدي اليمين الدستورية امام الملك فيليب.

وقال ميشال الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الأوروبي في ديسمبر، انه ينوي التنحي مع بداية نوفمبر "على أبعد تقدير".

ومنذ انهيار التحالف الحكومي برئاسة ميشال في ديسمبر 2018، لم تكُن لدى بلجيكا حكومة فيدرالية تعمل بكامل طاقتها.

وبقي ميشال رئيسا للوزراء بالوكالة منذ ذلك الحين.

وما زاد الوضع السياسي تعقيداً هو الانتخابات البرلمانية في مايو ونتائجها.

وكتب ميشال على تويتر "تهانينا لصوفي ويلمز التي تم طرح اسمها على الملك لتكون رئيسة وزراء بالوكالة".

وويلمز التي دخلت البرلمان للمرّة الأولى عام 2014 ويُنظر إليها كحليفة لميشال، اختيرت للمنصب من جانب لجنة وزاريّة.