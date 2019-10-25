وأوضح العقيد سيرغ تيبو قائد عمليات البحث في نانت: "ضبطنا إلى حد الآن ما يقرب من 3 ملايين يورو ناتجة عن هذه القضية".

وكان المسؤول الأمني يتحدث خلال لقاء صحفي في محكمة نانت، حيث قدم المدعي العام بيار سنيس تفاصيل عن نشاط الصائغ الذي أوقف في قطار عند الحدود الفرنسية الألمانية، مع مبلغ 37 ألف يورو نقدا في حقيبته.

وكان الرجل البالغ من العمر 56 عاما يحوّل الحلي الذهبية إلى سبائك بعد إذابتها، وقال المدعي العام: "وجدنا في منزله فرنا كان يستخدمه لهذه العملية. ثم كانت السبائك تباع إلى رجل يملك متجرا في فرانكفورت ويعيش في النمسا".

وشارك في عملية الاعتقال 100 شخص من الشرطة الألمانية، وحوالى 70 من قوات الأمن الفرنسية.

وكشف التحقيق أن هذا الصائغ الشغوف بالساعات الفاخرة، قام منذ عام 2018 بما لا يقل عن 21 رحلة على الأقل بين نانت وفرانكفورت، مع حقيبة بها سبائك ذهبية ذهابا، وأخرى مليئة بالأموال النقدية في طريق العودة.

وقال سنيس إن هذه القضية "جريمة مالية"، موضحا أن الأشخاص التسعة الذين ألقي القبض عليهم تراوح أعمارهم بين 30 و56 عاما، ولا يملكون سجلا إجراميا.