وقال مسؤول في الوزارة في بيان إن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز موقعنا في شمال شرق سوريا، بالتنسيق مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية، عبر إرسال دعم عسكري اضافي لمنع حقول النفط هناك من أن تقع مجددا بيد تنظيم داعش أو فاعلين آخرين مزعزعين للاستقرار"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، قد قال الخميس، إن قادة عسكريين أميركيين يعدون خطة من شأنها منع تنظيم "داعش" الإرهابي من العودة للظهور في سوريا، ومنع وقوع النفط السوري في أيدي إيران أو التنظيم المتشدد.

وأضاف غراهام للصحفيين بعد أن تلقى إفادة من رئيس هيئة الأركان المشتركة في البيت الأبيض: "هناك خطة قيد الإعداد من هيئة الأركان المشتركة أعتقد أنها قد تنجح. قد يمكنا ذلك مما نريد لمنع داعش من العودة للظهور ومنع إيران من الاستيلاء على النفط وداعش من الاستيلاء على النفط".

وتابع قائلا: "أشعر إلى حد ما بأن خطة يجري إعدادها ستلبي أهدافنا الجوهرية في سوريا"، وفق ما نقلت "رويترز".