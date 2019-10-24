وعثرت الشرطة البريطانية على 39 جثة إحداها لقاصر في حاوية شاحنة بمنطقة صناعية في غرايز على بعد نحو 32 كيلومترا إلى الشرق من لندن في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وألقت الشرطة القبض على سائق الشاحنة وهو من أيرلندا الشمالية، ويبلغ من العمر 25 عاما، وهو محتجز حاليا.

وذكرت الشرطة أن الشاحنة وصلت إلى مرفأ في إسيكس بجنوب إنجلترا بعد أن سافرت من زيبروغ في بلجيكا، وعثر على الجثث الساعة 1:40 بعد منتصف الليل، أي بعد أكثر من الساعة بقليل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن نبأ العثور على الجثث أصابه بالفزع وإنه يتلقى معلومات بانتظام عن مسار التحقيق، الذي يركز على تهريب البشر.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال قائد بالشرطة البريطانية، أندرو مارينر: "هذا حادث مأساوي حيث فقد عدد كبير من الناس حياتهم. استفساراتنا جارية لتحديد ما حدث".

وأضاف: "نحن بصدد تحديد هوية الضحايا، لكنني أتوقع أن تكون هذه عملية طويلة".

وتابع: "لقد ألقينا القبض على سائق الشاحنة فيما يتعلق بالحادث، ولا يزال محتجزا لدى الشرطة مع استمرار تحقيقاتنا".