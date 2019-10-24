ولم ترد تقارير عن وفيات، وأفادت محطات تلفزة محلية بإغلاق المنطقة المحيطة بالمتجر لمنع الناس من دخولها أو مغادرتها.

وكان متجر آخر لوول مارت في نفس المدينة مسرحاً لواحد من أعنف حوادث إطلاق النار الجماعية في البلاد يوم الثالث من أغسطس عندما قتل 22 شخصاً وأصيب 26 آخرون.

وتقول الشرطة إن باتريك كروسياس (21 عاماً) الذي يواجه اتهامات بالقتل في ذلك الحادث كان يستهدف المكسيكيين.

وجدد هذا الهجوم وعمليات الأخرى في الولايات المتحدة النقاش الدائر حول الرقابة على الأسلحة.

ودفع كروسياس ببراءته في أول جلسات محاكمته هذا الشهر.