وأوضح محللون أن التصريحات تؤشر إلى أن بيونغ يانغ لا تزال تأمل في إبرام اتفاق بشكل مباشر مع ترامب بشأن برامجها النووية، رغم تمسك واشنطن بتخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها قبل رفع العقوبات.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، قال المستشار بوزارة الخارجية، كيم كاي غوان، إنه التقى الزعيم الكوري الشمالي "قبل بضعة أيام" و"قال إن العلاقة بينه وبين الرئيس ترامب خاصة".

ويأتي التقرير بعد أيام على تصريحات لترامب عن كيم قال فيها: "يعجبني وأعجبه، نتفق سويا. أحترمه ويحترمني".

ويرى محللون أن كوريا الشمالية تحاول استغلال العلاقة بين كيم وترامب للحصول على تنازلات في محادثات الملف النووي.

وكانت قد أشادت بـ"الشجاعة الاستثنائية" لترامب مع إصرارها مرارا على أن تأتي واشنطن "بأسلوب جديد" قبل نهاية العام.