وقال ريفلين أمام وسائل الإعلام إنه يتعين على الأحزاب السياسية تقديم "تنازلات"، بينما وعد غانتس بـ"محاولة تشكيل حكومة اتحاد ليبرالي".

وبعد انتخابات تشريعية في 17 سبتمبر، حاول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تشكيل ائتلاف حكومي، لكنه تراجع عن ذلك الاثنين. وفي اليوم التالي، أعلن ريفلين أنه سيكلف الأربعاء رسميا غانتس هذه المهمة.

وسيكون أمام غانتس 28 يوما لخوض التحدي، وإلا سيطلب ريفلين من الكنيست تسمية مرشح لتشكيل الحكومة.

وفي حال فشل ذلك، تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة ستكون الثالثة في أقل من عام.

وقال غانتس: "علينا أن نتصرف بمسؤولية حيال المواطنين وتجنب انتخابات جديدة"، مؤكدا أن ثمة مكانا "لجميع مكونات المجتمع الإسرائيلي" في الحكومة التي يسعى إليها.