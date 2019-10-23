وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية إن السلطات البريطانية تعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عما جرى، فيما تم اعتقال سائق الشاحنة.

وأضاف أن الشاحنة كانت قادمة من بلغاريا ووصلت بريطانيا السبت الماضي، فيما تم اكتشاف الحاوية التي تحملها الشاحنة فجر اليوم عند الساعة 01:40 صباحا بالتوقيت المحلي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال قائد بالشرطة البريطانية، أندرو مارينر: "هذا حادث مأساوي حيث فقد عدد كبير من الناس حياتهم. استفساراتنا جارية لتحديد ما حدث".

وأضاف: "نحن بصدد تحديد هوية الضحايا، لكنني أتوقع أن تكون هذه عملية طويلة".

وتابع: "لقد ألقينا القبض على سائق الشاحنة فيما يتعلق بالحادث، ولا يزال محتجزا لدى الشرطة مع استمرار تحقيقاتنا".