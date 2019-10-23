وقال المزيد من الأميركيين إنهم لا يوافقون على تعامل الرئيس ترامب مع التهديدات الخارجية.

وكشف المسح، الذي أجري في الفترة بين 18 و22 أكتوبر، استمرار تحول الرأي العام في ظل استقبال الأميركيين سلسلة من الأنباء المرتبطة بتحقيق الكونغرس الخاص بالمساءلة وقرار ترام بسحب قواته من شمالي سوريا.

وفي المجمل، قال 46 في المئة من الأميركيين إنهم يؤيدون مساءلة ترامب مقابل اعتراض 40 بالمئة. وظل تأييد المساءلة مستقرا نسبيا بين الجمهوريين والديمقراطيين خلال الأسبوع الماضي لكنه ارتفع بين المستقلين.