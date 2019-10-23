وقال توسك في تغريدة على تويتر "أوصي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقبول الطلب البريطاني لتأجيل جديد لموعد خروج (بريطانيا) وأقترح أن يتم ذلك بإجراء خطّي" أي من دون الحاجة لعقد قمة أوروبية لإقراره.

وكان قد رفض مجلس العموم البريطاني، مساء الثلاثاء، طلب الحكومة البريطانية مراجعة سريعة لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ما يعرقل إمكانية الخروج في 31 أكتوبر.

ورفض طلب الحكومة بغالبية 322 صوتا مقابل 308. وكانت الحكومة تريد تصويت مجلس العموم على الاتفاق بحلول ليل الخميس، وهي مهلة اعتبرها النواب أقصر من اللازم لمناقشة نص من 110 صفحات.