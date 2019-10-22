ورفض طلب الحكومة بغالبية 322 صوتا مقابل 308. وكانت الحكومة تريد تصويت مجلس العموم على الاتفاق بحلول ليل الخميس، وهي مهلة اعتبرها النواب أقصر من اللازم لمناقشة نص من 110 صفحات.

من المرجح أن يجعل التصويت من المستحيل على رئيس الوزراء بوريس جونسون الوفاء بتعهده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر الجاري.

من جهته،أعلن بوريس جونسون الثلاثاء، تعليق النظر في اتفاق بريكست في البرلمان بعد رفض جدول الموافقة الذي طلبته الحكومة بانتظار قرار الأوروبيين بشأن تأجيل محتمل لموعد الخروج.

وبعد هذا التصويت الذي يضرب فرصة المصادقة قبل 31 أكتوبر، قال جونسون أمام النواب إنه سيسأل الأوروبيين عن "نواياهم" حيال طلب التأجيل الذي أقره النواب السبت.

وأضاف "في انتظار صدور قرارهم، فإننا سنعلق هذا التشريع".





