وقالت الشرطة في بيان منفصل إنها ألقت القبض على الرجل بعد إطلاق النار على السيارة وإنه لم يصب بجروح بالغة.

ولم توضح الشرطة إن كانت تتعامل مع الحادثة على أنها هجوم متعمد.

وذكر متحدث باسم مستشفى أوسلو الجامعي "أصيب الرضيعان بعد أنصدمت سيارة الإسعاف المسروقة عائلة. هما توأمان عمرهما سبعة أشهرويخضعان حاليا للعلاج".

وعرض تلفزيون هيئة الإذاعة النرويجية لقطات لسيارة إسعاف تتحركبضاحية تورشوف في أوسلو مع دوي طلقات نارية.

وقال المتحدث باسم المستشفى إن الحادث شمل سيارتي إسعافتابعتين للمستشفى.

وأضاف "سرق مسلح سيارة بعدما أطلق رصاصة، وبعدها بدقائق تمكنت سيارة إسعاف ثانية تابعة لنا من توقيف السيارة الأولى بالاصطدام بها، ثم جاءت الشرطة بعد التصادم وأمسكت به".

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز "سرق مسلح سيارة إسعاف وقادها وصدم عددا من الناس. ألقينا القبض عليه".