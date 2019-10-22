وذكر عضو مجلس الولاية، غلام رباني رباني، الثلاثاء، أن شرطيين اثنين أصيبا بجروح في الهجوم الذي نفذ مساء الاثنين في منطقة علي أباد، وأضاف أن الهجوم أعقبه تبادل لإطلاق النار استمر ساعات.

وأعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، مسؤولية الحركة عن الهجوم.

وتنشط طالبان بقوة في ولاية قندوز، وتسيطر على عدة مناطق بها، حيث سقطت العاصمة، التي تحمل نفس الاسم، لفترة وجيزة في يد طالبان عام 2015، وتعرضت لهجمات عدة مرات منذ ذلك الحين.

وحاول المتمردون السيطرة على المدينة في أغسطس الماضي، لكن قوات الحكومة الأفغانية تصدت لهم.