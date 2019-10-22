وأضافت أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على مدار الثلاثاء، بالإضافة إلى أمواج وعواصف رعدية في طوكيو، واحتمال حدوث فيضانات وانهيارات طينية في أجزاء من ولاية ناغانو شمال غرب طوكيو، بما في ذلك مدينة ناغانو.

وحذرت السلطات أيضا من إمكانية حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المناطق التي لم تصدر فيها تحذيرات رسمية.

وضرب الإعصار "هاغيبيس" شمال ووسط اليابان في وقت سابق هذا الشهر. وكانت محافظات ناغانو وفوكوشيما ومياغي الأكثر تضرراً.

وذكر مكتب إدارة الكوارث التابع للحكومة، الاثنين، أن الإعصار تسبب في مقتل 70 شخصا، وفقدان 12 آخرين. وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار في فيضان أنهار وإتلاف سدود في عشرات المناطق بأنحاء البلاد.

كما تضررت محاصيل زراعية بشكل خطير، وقدرت الخسائر الزراعية بما يصل إلى 70 مليار ين (700 مليون دولار).

وحذر مسؤولون في محافظة مياغي، حيث من المتوقع هطول ما يصل إلى 10 سنتيمترات (3.9 بوصات) من الأمطار، السكان من إمكانية تعرض المناطق المتضررة من الإعصار لهطول أمطار، لكن الوضع لن يكون خطيرا.