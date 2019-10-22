وقُتل الشاب هاري دن (19 عاما) بعدما اصطدمت سيارة آني ساكولاس بدراجته النارية قرب قاعدة كراوتون التابعة لسلاح الجو البريطاني في نورث هامتونشير بوسط إنجلترا التي يستخدمها الجيش الأميركي.

وقال راب لمجلس العموم البريطاني "أصدرت بالفعل أمرا بمراجعة إجراءات الحصانة للعسكريين الأميركيين وأُسرهم في (قاعدة) كراتون".

وأضاف "كما تظهر هذه الواقعة، فإنني لا أعتقد أن الإجراءات الحالية صحيحة، وستبحث المراجعة عن الطرق التي تتيح لنا التأكد منعدم استخدام الترتيبات في كراتون بهذه الطريقة مرة أخرى".

وحرص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على التدخل في حل هذه الأزمة والوقوف بجانب شعبة، مطالبًا الحكومة الأميركية بإعادة ساكولاس وإتمام سير العمليات القانونية وتنفيذها.