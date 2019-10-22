وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن إرسال قاذفتين من طراز تو-160 هدفه المساعدة "في تنمية التعاون العسكري المشترك" كما يعكس "شراكة استراتيجية" مع أحد أكبر الاقتصاديات نموا في أفريقيا.

تأتي المهمة فيما ينتظر أن يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أول قمة روسية- أفريقية على الإطلاق هذا الأسبوع بحضور 43 زعيما من رؤساء دول وحكومات القارة.

ويمثل 11 دولة متبقية إما وزراء خارجية أو مسؤولون آخرون.

كجزء من جهود التوسع في نفوذها في أفريقيا، وقعت روسيا اتفاقيات تعاون عسكري مع 28 دولة أفريقية في الأقل، كان معظمها خلال الخمس سنوات الماضية.