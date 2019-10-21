ونقلت "رويترز" عن وكالة "فارس"، أن مركز الزلزال كان قرب بلدة كوخرد في إقليم هرمزجان. وأوضح مسؤولون إيرانيون أنه لم ترد تقارير أولية عن سقوط قتلى أو حدوث أضرار مادية.

وكانت إيران قد تعرضت في يوليو الماضي إلى زلزالين متتاليين ضربا غربي البلاد، بقوة قريبة من الزلزال الذي ضربها اليوم.

وفي سنة 2003 دمر زلزال بلغت قوته 6.6 درجة مدينة بام التاريخية، مما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص.

يذكر أن إيران معرضة لزلازل بين الحين والآخر، لأنها تقع على العديد من خطوط الصدع الرئيسية.