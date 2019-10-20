وقال توسك على تويتر: "طلب التمديد وصل. سأبدأ الآن استشارة قادة الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد"، في إشارة الى رسالة أجبر مجلس العموم جونسون على إرسالها، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقرر مجلس العموم البريطاني، السبت، إرجاء التصويت على اتفاق البريكست، بينما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه لن يفاوض الأوروبيين على تأجيل جديد.

وصوّت مجلس العموم على إلزام الحكومة بتمديد موعد البريكست، لكن جونسون قال إنه "لن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء بريكست".

وبأغلبية 322 صوتا مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول بريكست "من دون اتفاق" في 31 أكتوبر الجاري.

وفاجأ جونسون معارضيه، الخميس، بإبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تعهد التكتل بأنه لن يعيد أبدا التفاوض على المعاهدة التي وافق عليها العام الماضي.