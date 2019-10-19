وصوت مجلس العموم على إلزام الحكومة بتمديد موعد البريكست، لكن جونسون قال إنه "لن يطلب من الاتحادلا الأوروبي إرجاء بريكست".

وبأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول بريكست "من دون اتفاق" في 31 أكتوبر الجاري.

وكان جونسون قد أصر على أن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، كما هو مقرر إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، عشية التصويت البرلماني على الاتفاق الذي توصل له مع بروكسل: "سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".

وفاجأ جونسون معارضيه، الخميس، بإبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تعهد التكتل بأنه لن يعيد أبدا التفاوض على المعاهدة التي وافق عليها العام الماضي.