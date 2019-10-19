وأضاف جونسون عشية التصويت البرلماني على الاتفاق الذي توصل له مع بروكسل "سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".

وكان قد وافق القادة الأوروبيون بالإجماع، الخميس، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ليتم إرساله بشكل رسمي للبرلمان البريطاني للتصديق عليه.

وأعلن مكتب رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة عبر تويتر، أن القادة تبنوا بيانا حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ودعا القادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ "الخطوات اللازمة" لضمان بدء تنفيذ الاتفاق مطلع نوفمبر المقبل، مؤكدين في الوقت نفسه على أنهم يريدون "شراكة وثيقة محتملة مع المملكة المتحدة مستقبلا"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.