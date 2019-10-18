وذكرت شركة "بن إير" الإقليمية للطيران في بيان أن راكبين أصيبا بجروح خطيرة، فيما يتلقى 10 آخرون الرعاية الطبية.

وقال مسؤول بالمدرسة الثانوية إن فريق السباحة لم يصب بسوء في الحادث، الذي وقع في الساعة 5:40 مساء بالتوقيت المحلي في مطار أونالاسكا الواقعة ضمن جزر ألوتيان، حيث تضم أونالاسكا "داتش هاربر"، أحد أكثر موانئ الصيد ازدحاما في الولايات المتحدة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية، ألين كينيتزر، أن الطائرة من طراز إس إيه إيه بي- سكانيا 2000، والتي تديرها شركة "بن إير"، خرجت من المدرج في ظروف غير معروفة.

وأضاف أن السلطات المحلية أفادت بأن 3 من أفراد الطاقم كانوا على متنها بالإضافة إلى 38 راكبا، لكن الشركة قالت إن 39 راكبا كانوا على متنها.

وصرح رئيس منطقة ألاسكا التابعة للمجلس الوطني لسلامة النقل، كلينت جونسون، لمحطة تلفزيون كيه.تي.يو.يو في أنكوراج أنه لا يستطيع أن يقول على الفور ما إذا كان هناك شخص توفي في الحادث.

وأشار جونسون إلى الحاجة لإجراء تحقيق أفضل في موقع التحطم على بعد مئات الأميال من أنكوراج.