وأعلن مكتب رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة عبر تويتر، أن القادة تبنوا بيانا حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ودعا القادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ "الخطوات اللازمة" لضمان بدء تنفيذ الاتفاق مطلع نوفمبر المقبل، مؤكدين في الوقت نفسه على أنهم يريدون "شراكة وثيقة محتملة مع المملكة المتحدة مستقبلا"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد تعهد بإخراج بلاده من الاتحاد في الحادي والثلاثين من أكتوبر، وقال الخميس، إن الموافقة تعني أن أي تأجيل جديد "لا داعي له".

ولا يزال جونسون بحاجة لموافقة البرلمان على الاتفاق، مع العلم أن الاتفاق السابق قوبل بالرفض 3 مرات.

وقال خصوم جونسون السياسيون، وعدد من حلفائه الأساسيين، إنهم لن يدعموا هذا الاتفاق الأخير، مما يضع مستقبله في مهب الريح.