ويعد هذا القرار المشترك بمثابة أول إدانة للكونغرس لقرار ترامب، الذي اعتبر معارضون أنه منح الضوء الأخضر للقوات التركية لغزو شمال سوريا ومهاجمة القوات الكردية.

وينص القرار على أن مجلس النواب "يعارض قرار إنهاء بعض جهود الولايات المتحدة لمنع العمليات العسكرية التركية ضد القوات الكردية السورية في شمال شرق سوريا".

ودعا القرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "وقف العمل العسكري الأحادي فورا" في المنطقة، وحض على استمرار الدعم الإنساني الأميركي في المجتمعات الكردية السورية، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وبعد تصويت النواب بأغلبية 354 صوتا مقابل 60 صوتا على تمرير القرار غير الملزم، أعلن عضو مجلس النواب مايكل مكول، طرح حزمة عقوبات على تركيا بشأن التوغل في سوريا الخميس.

أما رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، فقالت إن ترامب صُدم من عدد الجمهوريين الذين صوتوا لصالح القرار، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي لم يكن لديه خطة لاحتواء مقاتلي تنظيم "داعش".