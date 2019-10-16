وقال المسؤول المحلي تاكيلي تسفو لـ"فرانس برس"، إن الانهيار الأرضي وقع في منطقة كونتا بعد 10 ساعات من الأمطار الغزيرة.

وأضاف: "هناك 22 قتيلا ولم نتمكن من انتشال سوى 17 جثة باستخدام القوة البشرية والميكانيكية"، موضحا أن من بين القتلى 9 نساء و6 أطفال.

والانهيارات الأرضية ظاهرة شائعة في هذه المنطقة من إثيوبيا، لكن تسفو قال إن هذا أسوأ انهيار يشهده في حياته على الإطلاق.

وقال: "المنطقة التي حدث فيها الانهيار جبلية وعرة، وهذا يعني أن الانهيار الأرضي كان خطيرا جدا".

وأضاف أن موسم الأمطار يقترب من نهايته في إثيوبيا، لكن قوات الأمن عمدت إلى نقل بعض العائلات خوفا من أن يؤدي هطول المزيد من الأمطار إلى كوارث إضافية.