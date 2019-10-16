وقال بومبيو في بيان "أهنّئ الشعب التونسي الذي مارس خلال عطلة نهاية الأسبوع حق التصويت الذي ناله بشق الأنفس"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تتطلّع إلى العمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيد لمواصلة التعاون الطويل الأمد بين بلدينا".

وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، قد أكد الاثنين، نتائج الاستطلاعات الأولية، بفوز سعيد بالانتخابات الرئاسية بنسبة 72.1 في المئة، بعد فرز الأصوات.