وحكمت المحكمة على نائب رئيس الإقليم السابق، أوريول جونكويراس، بالسجن لمدة 13 عاما بسبب التحريض وإساءة استخدام الأموال العامة.

وتمت محاكمة 12 شخصا على أعمالهم، في محاولة إقليم كتالونيا الانفصال عن إسبانيا بعد استفتاء غير قانوني على الاستقلال.

وكانت جماعات شعبية مؤيدة للانفصال قد ذكرت سابقا، أنه إذا ثبتت إدانة أي من المدعى عليهم، فإنه سيتم تنظيم احتجاجات و "عصيان مدني سلمي".

ونشرت السلطات الإسبانية المئات من رجال الشرطة الإضافيين في المنطقة تحسبا للحكم.