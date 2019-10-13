وقال ضابط الشرطة محمد حسن، لوكالة فرانس برس، إنّ "دفعات من قذائف الهاون سقطت في محيط المطار".

وفيما لم تقدم الشرطة تفاصيل عن الضحايا، قال مصدر في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه إنّ تسعة أشخاص أصيبوا لكن أحدا منهم ليس في حال خطرة.

وأوضح المصدر أنّ الجرحى هم ثلاثة جنود في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (اميسوم) وموظف مدني في القوة، وموظف في بعثة الأمم المتحدة وأربعة متعاقدين مع الأمم المتحدة.

ونقلت "فرانس برس" عن شاهد عيان منم بعثة الاتحاد الأفريقي إنّ الهجوم أثار هلعا في القاعدة العسكرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب الإسلامية المسلحة نفّذت هجمات مماثلة في الماضي في محيط المطار.

وتضم المنطقة الشديدة الحراسة حول مطار مقديشو مقار عدد من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية.