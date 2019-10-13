وتلقت إدارة إطفاء نيو أورلينز بلاغات في الساعة 9,12 صباحا بالتوقيت المحلي تفيد بأن "فندق هارد روك" الذي يجري العمل على بنائه في وسط المدينة قد انهار.

وأدى الحادث الى وفاة شخص واحد بحسب رئيس ادارة الإطفاء تيموثي ماكونيل، الذي أشار إلى أن هيكل المبنى غير مستقر.

وقال للصحفيين في موقع البناء "من الممكن حدوث انهيار آخر".

وأضاف مكونيل إن رجال الإطفاء قاموا بإخلاء عمال البناء الذي كانوا داخل ورشة الفندق بعد انهيار الطوابق "من ستة إلى ثمانية العليا".

وقالت مديرة الخدمات الطبية الطارئة إميلي نيكولز إن المسعفين قاموا بتقيم حالة 19 شخصا في موقع الحادث تم نقل 18 منهم إلى المستشفيات وهم في حالة مستقرة، في حين رفض شخص واحد نقله.

ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين، لكن لا توجد تقارير عن إصابة أحد من المارة.

وبسبب الهيكل غير المستقر للفندق، فإن عملية إخلاء المنطقة مستمرة، وفقا لما ذكره مدير مكتب الأمن الداخلي المحلي كولين أرنولد.

وطلب أرنولد من الناس الابتعاد عن المنطقة وعدم استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض شخصية أو إعلامية لتصوير المبنى المتضرر.

وتعمل إدارة الإطفاء على إخلاء المباني المجاورة، وخاصة المجمعات السكنية.