وهرعت الشرطة وأطقم الإطفاء والإسعاف إثر بلاغ بإطلاق النار في كنيسة نيو إنغلاند في بيلهام الواقعة على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي بوسطن.

وقالت شرطة بيلهام في بيان إن إطلاق النار "لم يكن حادثا عشوائيا على ما يبدو" دون أن تدلي بتفاصيل . وأضافت أنها لن تكشف الآن عن هويات الضحايا والمشتبه به.

ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم تحدد الشرطة مدى إصابتهما.

وأجلت واقعة إطلاق النار مراسم إقامة جنازة القس لويس جارسيا كانت مقررة بهذه الكنيسة ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).

قُتل غارسيا، الذي كان قسا في هذه الكنيسة، في أول أكتوبر داخل منزل في بلدة لندنديري القريبة. واتهمت السلطات رجلا، له سجل جنائي في جرائم ذات صلة بالمخدرات، بقتل القس ولا يزال محتجزا.