جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه جونسون مع الرئيس التركي مساء السبت.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس وزراء بريطانيا إن جونسون أعرب عن استعداد بلاده وشركاء دوليين آخرين لدعم إجراء محادثات بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وحذر جونسون من أن العملية العسكرية التركية قد تقوض التقدم المحرز ضد تنظيم داعش.

وأضاف أنه من شأن هذه المغامرة التركية أن تفضي إلى تعميق الوضع الإنساني المزري في المنطقة.