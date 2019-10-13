وأوضحت وزارتا الخارجية والجيوش في فرنسا في بيان أن "مفعول هذا القرار فوري"، لافتتين الى أن "مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع في 14 أكتوبر في لوكسمبورغ سيكون مناسبة لتنسيق مقاربة أوروبية في هذا الصدد".

وأضاف البيان أن "فرنسا تكرر إدانتها الشديدة للهجوم الاحادي الجانب الذي تشنه تركيا في شمال شرق سوريا"، لافتا إلى أنه "يهدد الجهود الأمنية والهادفة إلى إرساء الاستقرار التي يبذلها التحالف ضد داعش ويؤدي إلى تداعيات إنسانية مهمة، ما يعني أنه يلحق ضررا بأمن الأوروبيين".

وخلص البيان إلى أنّ "فرنسا تطلب عقد اجتماع سريع للتحالف ضد داعش لمناقشة استمرار جهود التحالف في هذه الظروف".

وبذلك تصبح فرنسا خامس دولة أوروبية تتخذ قرارا بتعليق أسلحة يمكن استخدامها في الهجوم التركي على شمال سوريا، بعد إعلان مماثل من هولندا والنرويج وفنلندا وألمانيا.

وتشن تركيا منذ الأربعاء هجوما في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد بعدما سحبت الولايات المتحدة جنودها المنتشرين في بعض مناطق الشمال السوري المحاذي للحدود التركية.