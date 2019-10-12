ونقلت وسائل إعلام أميركية عن المتحدث باسم شرطة نيويورك بريان ماغولاغان، قوله إنه لم تتم أي عملية اعتقال بعد الحادث.

وقال ماغولاغان إنه ليس لدى الشرطة أي معلومات حتى الآن حول الدافع وراء إطلاق النار، كما لم تتوفر أي معلومات عن المشتبه به في هذا الوقت.

وأشارت مصادر إلى أنه تم التحقيق مع شخصين بشأن الحادث، لكنها لم تتحدث عن عملية اعتقال أو احتجاز.

وقالت إدارة شرطة نيويورك إن جرحى عملية إطلاق النار أصيبوا بجروح لا تهدد حياتهم، حيث أصيب رجل في ذراعه وآخر في ساقه، وكذلك امرأة من بين المصابين الثلاثة أصيبت برصاصة في ساقها.