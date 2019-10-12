وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رجلا في الأربعينات من العمر، قتل إثر انقلاب سيارة في وقت مبكر السبت في مقاطعة تشيبا إلى الشرق من طوكيو، كما أصيب أربعة في المقاطعة ذاتها، حيث اقتلعت الرياح أسقف عدد من المنازل.

وقالت الهيئة إن عددا من الحكومات المحلية وجه نصائح بإخلاء مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الفيضانات والانهيارات الأرضية وبعضها في منطقة طوكيو الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، بحسب "رويترز".

وتشير تقارير إلى أن إعصار "هاغيبس" القوي يحمل معه أشد موجة أمطار ورياح منذ 60 عاما، لكن أنباء الإعصار كانت كفيلة بإبعاد السكان عن الشوارع ومحطات القطارات والشواطئ، التي شهدت أمواجا عالية مندفعة، بينما قام بعض السكان بلصق نوافذ شققهم السكنية تحسبا لتحطمها.

وفي الأثناء أغلقت المتاجر التي خلت أرففها من البضائع بعد أن حرص المواطنون على تخزين المياه والطعام، وأغلقت المصانع أبوابها، وتم إلغاء مباريات في كأس العالم للرغبي والحفلات الموسيقية وغيرها من الأحداث، كما تم تعليق الرحلات الجوية وتوقفت خدمات القطارات، وفقا لما ذكرته "أسوشيتد برس".

وتوقفت أنظمة قطارات الأنفاق عن العمل كإجراء احترازي، فيما ألغى منظمو سباق جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات جميع التدريبات والتصفيات التي كانت مقررة السبت.

ومن المتوقع أن يجلب إعصار "هاغيبس" ما يصل إلى 80 سنتيمترا من الأمطار في منطقة طوكيو، ومن ضمنها تشيبا في الشمال، التي عانت انقطاع التيار الكهربائي جراء إعصار ضرب الشهر الماضي، حيث لا تزال بعض المباني في مرحلة الترميم الجزئي.

يشار إلى أن الإعصار، الذي ضرب منطقة طوكيو عام 1958، خلف أكثر من 1200 قتيل وغمر نصف مليون منزل.

ومن المنتظر أن يصل "هاغيبس"، وهي كلمة تعني بلغة التغالوغ الفلبينية "سرعة"، إلى جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان في وقت متأخر السبت، وذلك بعد شهر من هبوب أقوى إعصار يجتاح البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أنه دمر 30 ألف منزل وتسبب في انقطاع واسع للكهرباء.

وقالت وزارة الصناعة إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 16 ألف منزل، من بينها 7200 منزل في تشيبا التي تضررت بشدة من الإعصار "فاكساي" قبل شهر.