وقالت السلطات الأميركية، إن رجلي الأعمال اعتقلا بتهمة ضخ أموال روسية بشكل غير مشروع في لجنة انتخابية مؤيدة لترامب، ولمرشحين سياسيين آخرين.

ووجهت النيابة العامة في ولاية نيويورك، لائحة اتهام لكل من ليف بارناس، وهو أميركي من أصول أوكرانية، وإيغور فرومان، وهو أميركي من أصل بيلاروسي، وهما قيد التوقيف الاحتياطي ليمثلا الخميس المقبل أمام محكمة في ولاية فرجينيا.

وفي سياق التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون، أمرت لجان نيابية الرجلين بتقديم وثائق والإدلاء بإفادتيهما. ويواجه بارناس وفرومان اتهامات بتقديم أموال إلى حملة ترامب للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.

وقالت تقارير إعلامية عديدة، إن بارناس وفرومان ساعدا في تقديم جولياني لدوائر سياسية أوكرانية عليا. وتفيد وثائق محكمة اتحادية في نيويورك، بأنهما تآمرا على "ضخ أموال أجنبية لمرشحين في مناصب اتحادية وبالولايات".

وجاء اعتقال الرجلين في الوقت الذي يجري فيه مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون، تحقيقا تمهيدا لمساءلة الرئيس الجمهوري.

ويتعلق التحقيق بطلب ترامب من رئيس أوكرانيا في اتصال هاتفي في يوليو الماضي، التحقيق مع بايدن، وهو منافس ديمقراطي محتمل في انتخابات الرئاسة عام 2020.

من ناحية أخرى، توقعت مصادر إعلامية أميركية أن يدلي سفير الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي بشهادته الأسبوع المقبل، أمام لجان مجلس النواب التي تحقق في قضية مكالمة ترامب والرئيس الأوكراني بشأن التحقيق مع بايدن.

كما من المقرر أن تدلي السفيرة الأميركية السابقة في العاصمة الأوكرانية كييف ماري يوفانوفيتش، بشهادتها أمام الكونغرس بهذا الخصوص.