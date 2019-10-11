ولم تعرف على الفور هوية المنفذ ولا دوافعه. وقامت شرطة المدينة بإجلاء المتسوقين، بينما قدمت فرق الإسعاف العلاجات الأولية للضحايا، وفق مراسل "سكاي نيوز عربية".

وكانت تقارير إعلامية بريطانية قد قالت إن الهجوم وقع في مركز "أرنديل" التجاري في مانشستر.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الشرطة اعتقلت شخصا يبلغ من العمر 40 عاما، للاشتباه بتورطه بعمليات الطعن في مانتشستر.

وبلغت جرائم القتل في بريطانيا أعلى معدلاتها في 10 سنوات، مع استمرار الجدل حول خفض التمويل الحكومي للشرطة.

وفي أبريل الماضي، كشف إحصاء أن الجرائم بالسكاكين وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بدء تسجيل هذه الحوادث في إنجلترا وويلز، كما بلغت أعداد جرائم القتل العمد وغير العمد أعلى مستوياتها منذ 2018 بعدما قتل 732 شخصا.

وسجلت الشرطة ما يناهز 44500 عملية اعتداء بالسكاكين أو الأسلحة الحادة – زيادة بنسبة 6 بالمئة – من ضمنها 252 جريمة قتل عمد و368 محاولة قتل.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن نسبة الاعتداءات بالسكاكين زادت 33 بالمئة منذ السنة المنتهية بمارس 2011، وهي أول سنة سجلت فيها بيانات للمقارنة، حسب ما ذكر موقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية.