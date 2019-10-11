وقالت الوزارة في بيان إن عدد المسلحين الأكراد الذين تم تحييدهم ارتفع إلى 277 عنصرا، علما أن أنقرة تصفهم بـ"الإرهابيين".

وأشار البيان إلى مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وبدأت تركيا الأربعاء عملية برية وجوية شمال شرقي سوريا، ضد المناطق الكردية التي دعمها الغرب في القتال ضد تنظيم "داعش".

وتعتبر أنقرة هذه الفصائل "إرهابية" نظرا لارتباطها بحزب العمال الكردستاني الذي خاض تمردا داخل الأراضي التركية.

ويأتي بيان وزارة الدفاع التركية بعد قصف متبادل بين الفصائل الكردية والجيش التركي في شمال سوريا، حيث سقط ضحايا من الجانبين.

واندلع القتال في عدة مواقع على طول الحدود البالغ عرضها حوالى 120 كلم حيث تتركز العمليات، وفقما أفاد مسؤول عسكري كردي، الخميس.

وأحصت مصادر سورية منذ الأربعاء، مقتل نحو 10 مدنيين و29 مسلحا من قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، جراء الهجوم.

وفي الجانب التركي قتل سبعة مدنيين بينهم رضيع سوري، وأصيب نحو 70 بجروح في قذائف سقطت على بلدات حدودية في محافظتي شانلي أورفا وماردين، اتهمت أنقرة مقاتلين أكراد بإطلاقها.