وأضافا في بيان مشترك أنهما "يواصلان الاعتقاد بأنه من مصلحة الجميع التوصل إلى اتفاق. واتفقا على أنه يمكنهما رؤية طريق إلى اتفاق محتمل".

وأمام بريطانيا عدة أيام لإبرام اتفاق، ويجب التوصل إليه خلال قمة الاتحاد الأوروبي في 17 و18 أكتوبر، خاصة وأن المسؤولين الأوروبيين يرغبون بإنهاء المفاوضات والتوصل إلى نتائج بشكل مسبق.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، بعد أكثر من ثلاث سنوات على إطلاق عملية بريكست من خلال استفتاء.

وتبقى النقطة الرئيسية العالقة في المفاوضات هي الترتيبات المستقبلية حول الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأجرى جونسون وفارادكار وفق البيان محادثات "مفصلّة ومعمّقة" في بيركنهيد خارج ليفربول في شمال غرب بريطانيا "تركزت حول التحديات الجمركية".

وأضاف أنهما "ناقشا أيضا إمكان تقوية العلاقات الثنائية، بما في ذلك حول إيرلندا الشمالية"، كما "اتفقا على مواصلة النقاشات واستمرار مشاركة المسؤولين بشكل مكثف".

ولفت البيان إلى أن فارادكار سيتشاور الآن مع فريق العمل التابع للاتحاد الأوروبي، بينما سيلتقي وزير بريكست البريطاني ستيف باركلاي الجمعة مع مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه.

وأدت هذه الأنباء إلى ارتفاع الجنيه الاسترليني في الأسواق الذي قفز 0,5 بالمئة مقابل الدولار و0,4 بالمئة مقابل اليورو.